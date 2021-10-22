На дамбе показали видео, как закрыли створки из-за угрозы наводнения

Дамбу закрыли в ночь на пятницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) показала, как ночью из-за угрозы наводнения закрывали створки дамбы. Затворы начали задвигать после трех часов, движение судов по Кронштадтскому фарватеру было остановлено.

- В связи с неблагоприятным прогнозом гидрометеорологических условий в акватории Невской губы, Дирекцией КЗС получено распоряжение от МЧС о закрытии затворов комплекса защитных сооружений для предотвращения наводнения в Санкт-Петербурге. Маневрирование затворами начато в 03:35, - сообщает пресс-служба КЗС.

Видео, как затворы начали движение, опубликовано в Инстаграме дамбы. На записи хорошо слышно, как завывают порывы сильного ветра. По данным синоптиков, над акваторией Финского залива они могли достигать 25-28 метров в секунду.

Наводнение прогнозируется в первой половине дня пятницы.

- Штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября, - отмечают в городском гидрометцентре.