Движение по корабельному фарватеру в Петербург закрыли в ночь на пятницу

Движение судов по Финскому заливу временно приостановлено. Фото: Артем КИЛЬКИН

Движение по Кронштадтскому корабельному фарватеру было остановлено в ночь на пятницу. Из-за угрозы наводнения створки судопропускного сооружения дамбы были закрыты и морской путь в Петербург и из него оказался временно недоступен.

- В связи с неблагоприятным прогнозом было получено распоряжение о закрытии затворов комплекса защитных сооружений для предотвращения наводнения в Санкт-Петербурге. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено Капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 02:30, - сообщает пресс-служба дамбы.

Еще через час закрылись и сами створки комплекса.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать в Петербурге всю пятницу. Кроме небольших дождей ожидается сильный ветер, который над акваторией Финского залива и в прибрежных районах будет штормовым.

Стихия должна угомониться лишь к ночи.