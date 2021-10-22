Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2021 8:39

Полиция начала проверку после смертельного ДТП с маршруткой на юго-западе Петербурга

В аварии погиб один человек, еще девять пострадали
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой. Фото: vk.com/spb_today

Полиция проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой. Фото: vk.com/spb_today

Полиция Петербурга начала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего вечером 21 октября на Петергофском шоссе. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутный микроавтобус «Мерседес» и легковушка «Фольксваген».

- Около 21:30 у дома 1 по Петергофскому шоссе водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения водитель легковой машины погиб на месте, а восемь пассажиров маршрутки и ее шофер получили травмы средней степени тяжести. Часть из них госпитализирована, часть оправлена на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели, дальнейшие решения примут по результатам проверки.