Полиция начала проверку после смертельного ДТП с маршруткой на юго-западе Петербурга

Полиция проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой. Фото: vk.com/spb_today

Полиция Петербурга начала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего вечером 21 октября на Петергофском шоссе. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутный микроавтобус «Мерседес» и легковушка «Фольксваген».

- Около 21:30 у дома 1 по Петергофскому шоссе водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения водитель легковой машины погиб на месте, а восемь пассажиров маршрутки и ее шофер получили травмы средней степени тяжести. Часть из них госпитализирована, часть оправлена на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели, дальнейшие решения примут по результатам проверки.