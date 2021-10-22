Наряды МЧС 27 раз за ночь выезжали на устранение последствий шторма в Петербурге

Ветер повалил несколько деревьев в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Подразделениям МЧС пришлось 27 раз за ночь выезжать на вызовы для устранения последствий непогоды в Петербурге. Шторм бушевал весь вечер, ночь и не успокоился и на утро. В экстренном ведомстве предупреждают горожан об опасности .

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях! Согласно прогнозу синоптиков, сегодня ожидается местами сильный дождь и усиление ветра до 15-18, в прибрежных районах до 24 метров в секунду, - сообщает пресс-служба управления.

В соцсетях уже появились фотографии поваленных деревьев и побитых машин. При этом синоптики обещают улучшение погоды лишь к позднему вечеру пятницы.

А из-за угрозы наводнения было прекращено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру и закрыты створки дамбы.