Световое шоу показали на фасаде обновленной библиотеки имени Маяковского на Фонтанке

Библиотека имени Маяковского обновилась и снаружи и, сильнее всего, внутри. Фото: vk.com/mayakovka_info

Красочное световое шоу все же показали на фасаде обновленного здания библиотеки имени Маяковского на Фонтанке. Это хотели сделать ранее, по случаю открытия, но получилось только сейчас.

- 21 и 22 октября на фасаде здания на Фонтанке, 44 покажут световое шоу со сложными проекциями. Мы обещали сделать его на открытии, но пришлось перенести. Лучше всего проекции будет видно с противоположной стороны реки. Запаситесь чаем в термосе, чтобы не замерзнуть. Знаем, что шоу ждали. Вот — приходите! - сообщает пресс-служба Маяковки на странице библиотеки ВКонтакте.

Видео самого шоу публикует на сайте газета «Петербургский дневник».

- Посмотреть световое шоу можно в 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30. Продолжительность – 8 минут, - пишет издание.

В самой библиотеке после обновления появился Центр цифровой трансформации всех библиотек города «Новая реальность». А также:

- станция автоматизированной сортировки книг;

- центр печати с использованием оборудования для изготовления брошюр, афиш, буклетов;

- круглосуточная станция книгосдачи, а также автоматические шкафы, где можно 24/7 забрать заранее забронированную книгу;

- инфокиоски с автоматическим доступом к Личному кабинету на сайте библиотеки с помощью Единого читательского билета или Единой карты петербуржца;

- автоматический гардероб с распознаванием лиц.