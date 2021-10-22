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Происшествия22 октября 2021 10:19

Полуторагодовалый мальчик отравился наркотиками родителей в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге полуторагодовалый мальчик отравился наркотиками

В Петербурге полуторагодовалый мальчик отравился наркотиками

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полуторагодовалый мальчик попал в больницу с тяжелым отравлением наркотиков. В ночь на 21 октября 2021 года из квартиры дома 40/1 по улице Маршала Казакова был госпитализирован ребенок с острым пероральным отравлением. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Малыш был доставлен в детскую больницу №5. Он находится в тяжелом состоянии из-за отравления неизвестным наркотическим веществом, - рассказал источник.

Проверка показала, что мальчик по недосмотру родителей съел неизвестные наркотики, которые находились дома. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело.

Родители мальчика 24-летняя женщина и 36-летний мужчина. Оба не работают. На данный момент отцу ребенка избрана мера пресечения - подписка о невыезде.