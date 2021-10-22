МЧС предупреждает жителей Петербурга об опасности из-за штормового ветра

Штормовой ветер будет дуть в Петербурге до ночи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление МЧС выпустило предупреждение из-за сильного ветра, который будет бушевать в городе до вечера. Резкие порывы могут достигать штормовых, из-за чего возможно падение деревьев, конструкций и прочего.

- За ночь пожарно-спасательные подразделения Северной столицы совершили уже 27 выездов для устранения последствий непогоды. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня ожидается местами сильный дождь и усиление ветра до 15-18, в прибрежных районах до 24 метров в секунду, - сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели призывают жителей и гостей города соблюдать максимальные меры предосторожности в сложных погодных условиях и остерегаться падения рекламных щитов, деревьев, кровли со зданий и так далее.