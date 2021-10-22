Школу в Колпино эвакуировали из-за угрозы взрыва

Школу в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Колпино эвакуировали школу из-за угрозы взрыва. Утром в четверг, 21 октября 2021 года, на электронную почту ФСБ по Северной столице и Ленобласти поступило сообщение, в котором говорилось о том, что в школе №476 заложена взрывчатка. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Я заложил самодельное взрывное устройство в 476 школе в городе Колпино. Оно взорвется завтра в 15:00, если вы не переведете 200 тысяч рублей на номер телефона. Не жертвуйте детьми, переведите деньги и СВУ не взорвется, у вас есть время, - говорилось в письме.

Из школы сразу же были эвакуированы 942 человека. На есто выехали взрывотехники и полиция, которые осмотрели здание и территория вокруг. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.