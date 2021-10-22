Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 11:04

Рабочие разобрали второй этаж автовокзала «Северный»

Ранее с незаконной постройки сняли крышу
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Основную часть строения начали разбирать только сейчас.

Основную часть строения начали разбирать только сейчас.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В сентябре городе Мурино начали сносить здание автовокзала «Северный». До этого здание, простоявшее несколько лет у восточного выхода из метро «Девяткино», признали незаконным. Сначала работы обещали закончить до конца сентября, потом до середины октября. Однако основную часть строения начали разбирать только сейчас.

- Работы начались ночью. Внезапно. Вытащили кусок стены, - сообщил журналист «Комсомолки», ставший свидетелем демонтажа.

К утру от второго этажа автовокзала практически не осталось. Но и рабочих на месте не было. Скорее всего, продолжить демонтаж помешала непогода.

Добавим, что новый автовокзал, скорее всего появится уже в Западном Мурино в составе ТПУ «Девяткино». Пока идет строительство, старое здание заменят временными постройками, включающими в себя кассы, туалеты и залы ожидания.