Спасатели МЧС около 40 раз выезжали из-за угрозы падения деревьев во время шторма в Петербурге

Спасатели МЧС совершили около 40 раз выездов из-за угрозы падения деревьев во время шторма в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Минувшей ночью 22 октября 2021 года в Санкт-Петербурге бушевал сильный шторм. Из-за угрозы наводнения дирекция дамбы даже закрыла створы защитного сооружения, а сотрудники МЧС всю ночь ездили по городу, устраняя последствия стихии. Об этом рассказали в пресс-службе спасателей.

- По состоянию на 10:30 часов утра спасатели совершили в общей сложности 39 выездов, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Так, 17 вызовов было из-за угрозы падения деревьев, еще 17 в связи с угрозой падения металических конструкций. Кроме того, в пяти случаях были оборваны провода.

Полный масштаб последствий урагана еще устанавливается. Спасатели просят жителей Петербурга соблюдать меры предосторожности, так как шторм в городе еще не утих. Днем 22 октября ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15-18 метров в секунду, а в прибрежных районах до 24 метров в секунду.