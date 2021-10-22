Парк Монрепо закрыли из-за шторма и потопа

Парк Монрепо закрылся из-за потопа / Фото: Монрепо

Мощный шторм, который бушевал всю ночь 22 октября 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оставил после себя много последствий. Так, парк Монрепо, который находится в Выборге, оказался полностью затоплен. В связи с этим администрация заповедника приняла решение закрыть его до тех пор, пока погода не улучшится.

- Друзья, в силу неблагоприятных погодных условий сегодня музей-заповедник закрыт для посещения. Надеемся, завтра стихия успокоится, и мы снова пригласим вас на прогулку, - рассказали в пресс-службе Монрепо.

Напомним, что сады, парки и скверы Санкт-Петербурга также закрыты по причине сильного ветра. За ночь и утро спасатели МЧС почти 40 раз выезжали на вызовы из-за угрозы падения деревьев, рекламных конструкций, а также обрыва проводов.