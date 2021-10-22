Уровень воды в Неве поднялся на 1 метр

Уровень воды в Неве поднялся больше чем на 1 метр Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург в ночь на 22 октября 2021 года обрушились циклонические братья "Хендрик" и "Игатц". Их стараниями сила ветра в городе достигала 20-25 метров в секунду, а в районе Финского залива 26-31 метр в секунду. Несмотря на то, что защитная дамба города закрыта, уровень воды в Неве поднялся на метр.

- На 11:40 часов уровень воды в Неве составляет 101 сантиметр. При этом он продолжает стремительно повышаться, - говорится в данным на сайте Горного университета.

Причина такого стремительного подъема западный ветер, который гонит воду с залива обратно в Неву. Дамба продолжает крепко стоять на защите города. Напомним, что официально наводнение в Петербурге объявляется при 160 сантиметров выше ординара.

Добавим, что днем 22 октября ветер в городе немного утих до 18-23 метров в секунду.