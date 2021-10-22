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Происшествия22 октября 2021 11:55

В кафе Петербурга задержали семь человек, вооруженных пистолетами

Были изъяты четыре пистолета и патроны
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Задержанные свою вину отрицают ФОТО: ГУ МВД России

Задержанные свою вину отрицают ФОТО: ГУ МВД России

В одно из кафе Петербурга на улице Шаумяна в 20 октября нагрянули с обыском. В результате нашли не мясо с картофелем, а огнестрельное оружие.

- В отдел полиции Красногвардейского района были доставлены семь человек в возрасте от 28 до 49 лет. В результате досмотра у них изъяли четыре предмета, похожих на пистолеты, а также патроны, - сообщает Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России.

Все найденные предметы были отправлены на экспертизу. Оказалось, что изъяты были охолощенный пистолет "Макарыч", короткоствольный пистолет "Астра модель-100" и два травматических пистолета. Патроны также были признаны пригодными для стрельбы.

Сотрудниками полиции возбуждено два уголовных дела по статье о "Незаконном обороте оружия". Двое из семи членов группы задержаны, причастность остальных еще устанавливается. Сами они утверждают, что просто зашли попить в кафе чай, а зачем их привезли в отдел не понимают.