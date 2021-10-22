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Авто22 октября 2021 11:58

Лихой «джигит» на тягаче промчал перекресток на желтый свет по встречной полосе в Петербурге

Видео в соцсетях опубликовали удивленные горожане
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Тягач проехал по встречке, едва не зацепив трамвай. Фото: vk.com/spb_today

Тягач проехал по встречке, едва не зацепив трамвай. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга удивляются «мастерству» водителя грузовика, который решил не ждать зеленый свет на светофоре и промчал через перекресток по встречной полосе и на запрещающий сигнал.

- Профессионал на тягаче решил не ждать следующего зеленого сигнала и пошел напролом. Пока не ДТП, но скоро видимо будет, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Манера вождения шофера грузовика заслужила десятки эмоциональных комментариев в соцсетях. Горожане отмечают дерзость «джигита» и наплевательское отношение к правилам движения, а также безопасности других автомобилистов.

- Правила для КамАЗа: выехал на перекресток, убедился в отсутствии другого КамАЗа, продолжил движение. Отправьте в ГИБДД. Таких умников наказывать надо. Я на трале работаю, но не нарушаю, - шутят и возмущаются петербуржцы.

Редакция «Комсомольской правды» просит считать данную публикацию официальным обращением в ГИБДД.

Смотреть видеосюжет
Тягач проскочил перекресток в Петербурге по встречке
Тягач проскочил перекресток в Петербурге по встречке
Видео: vk.com/spb_today