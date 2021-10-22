Лихой «джигит» на тягаче промчал перекресток на желтый свет по встречной полосе в Петербурге

Тягач проехал по встречке, едва не зацепив трамвай. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга удивляются «мастерству» водителя грузовика, который решил не ждать зеленый свет на светофоре и промчал через перекресток по встречной полосе и на запрещающий сигнал.

- Профессионал на тягаче решил не ждать следующего зеленого сигнала и пошел напролом. Пока не ДТП, но скоро видимо будет, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Манера вождения шофера грузовика заслужила десятки эмоциональных комментариев в соцсетях. Горожане отмечают дерзость «джигита» и наплевательское отношение к правилам движения, а также безопасности других автомобилистов.

- Правила для КамАЗа: выехал на перекресток, убедился в отсутствии другого КамАЗа, продолжил движение. Отправьте в ГИБДД. Таких умников наказывать надо. Я на трале работаю, но не нарушаю, - шутят и возмущаются петербуржцы.

Редакция «Комсомольской правды» просит считать данную публикацию официальным обращением в ГИБДД.