Река Смоленка вышла из берегов из-за шторма в Петербурге

Река Смоленка в Петербурге вышла из берегов Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге бушует сильный шторм. И несмотря на то, что защитная дамба города закрыта, локальных подтоплений избежать не удалось. Так, утром 22 октября 2021 года жители Василеостровского района заметили, что река Смоленка вышла из берегов.

- Променад Смоленки и спуск к ней затопило, - рассказали очевидцы.

Река вышла из берегов и затопила лестницу, которая ведет к променаду.

Добавим, что уровень воды в Неве поднялся до 105 сантиметров. До официального потопа еще далеко. Однако главный синоптик города Александр Колесов предупреждал о том, что уровень может подняться на два метра.

Причина такого сильного шторма - циклонические братья «Хендрик» и «Игнатц». Из-за них сила ветра в городе достигала 26-31 метров в секунду. Ожидается, что непогода утихнет лишь к ночи 22 октября.