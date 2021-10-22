Более 3,2 тысяч новых случаев заражения зафиксировано в Петербурге 22 октября

Еще более 3 тысяч жителей Петербурга заболели коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по коронавирусу в пятницу, 22 октября 2021 года, представил последние данные по ситуации в Санкт-Петербурге. Так, за минувшие сутки в городе снова зарегистрировано более 3 тысяч новых случаев заражения. Такая тенденция прослеживается уже седьмой день подряд.

- В Петербурге выявлено 3233 случаев заражения коронавирусом. Это на 1,4 процента меньше, чем днем ранее. В общей сложности за все время пандемии в Северной столице инфекцией заразились 679 743 жителей города, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Также за последние сутки в городе выздоровели 3123 человек и скончались 67. В общей сложности с начала эпидемии вылечились от болезни 620 339 горожан, умерли 23 229.

Напомним, что Смольный до сих пор не принял решение о нерабочих днях, а также мерах, которые будут приняты на этот период.