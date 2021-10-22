Около 40 деревьев рухнули во время ночного шторма в Петербурге

Около 40 деревьев не устояли перед ночным штормом в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Штормовой ветер, который налетел на Санкт-Петербург ночью 22 октября 2021 года, повалил 37 деревьев. Больше всего пострадал Пушкинский район, где перед стихией не смогли устоять 16 деревьев. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

- Порывы ветра, который продолжает бушевать в городе, настолько мощные, что перед ними бессильны даже деревья с могучими стволами. Так, в Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает 1 метр, - рассказали в комитете.

Шесть деревьев рухнули на проезжую часть в Курортном, Красносельском и Выборгском районах, перегородив проезжие части. Сейчас специалисты уже распиливают стволы и убирают их, чтобы они не мешали проезду.

Также у дома 158 по проспекту Ветеранов упал металлический забор, а на Петербургском шоссе перед путепроводом по проезжей части раскидало пластиковые ограждения. Что касается подтопления, то жалоба поступала только с Московского шоссе.

Добавим, что городские парки и скверы все еще закрыты. Шторм утихнет лишь к вечеру.