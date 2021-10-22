Ветер достиг урагана в Финском заливе Петербурга

Ветер в акватории Финского залива достиг ураганных значений Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ветер в акватории Финского залива достиг ураганных значений. Днем в пятницу, 22 октября 2021 года, он разогнался до скорости в 33 метров в секунду. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Неблагоприятная ветровая обстановка сохраняется в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге скорость ветра достигает 16 метров в секунду, в Кронштадте порывы ветра составила 24 метров в секунду, - рассказал синоптик.

Такая же погода наблюдается и в Ленинградской области. Там дежурят аварийные бригады, которые тоже борются с последствиями стихии.

Уровень воды в Неве и заливе продолжает повышаться. У Кронштадтского футштока он уже превышает ординар на 75 сантиметров, а в самом Петербурге на 111 сантиметров.