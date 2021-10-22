33-летний приезжий из Геленджика обманул двух петербургских пенсионерок на 750 тысяч рублей

Полиция нашла обманщика пенсионерок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Невского района Петербурга нашли и задержали мужчину, которого подозревают в обмане двух пенсионерок на крупную сумму. В общей сложности потерпевшие отдали 33-летнему уроженцу Геленджика 750 тысяч рублей.

- 2 0 октября на домашний телефон 83-летней жительницы Всеволожска позвонил мужчина и под предлогом помощи ее внучке, которая якобы попала ДТП, вынудил передать курьеру 50 тысяч рублей. В этот же день звонок поступил 70-летней жительнице Купчино. Абонент представился сыном пенсионерки, признался, что стал виновником ДТП и попросил передать курьеру 700 тысяч рублей для урегулирования вопросов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но уже на следующий день на бульваре Красных Зорь злоумышленник был задержан. В отношении него завели дела о мошенничестве. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Есть вероятность, что подозреваемый причастен и к другим подобным эпизодам.