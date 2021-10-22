СКР опроверг задержание Артура Эскобара по делу о подземной тюрьме в Ленобластси

Тюрьма под землей в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи опровергли задержание Артура Эскобара по делу о подземной тюрьме в Ленобласти. Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что бывшим владельцем казематов в подвале особняка во Всеволожском районе Ленинградской области является сменивший фамилию Артур Эскобар. Однако адвокат мужчины позже опроверг "КП" его причастность к частному СИЗО.

Сейчас в СМИ появились сообщения о задержании Артура Эскобара. Однако в СУ СКР по Ленобласти опровергли эту информацию.

- Задержаний по данной истории не было, - сообщили "КП-Петербург" в СКР.

В полиции также опровергли информацию о его задержании.

Как стало известно "КП-Петербург", СМИ спутали Артура Эскобара с другим человеком, задержанным по другому делу.