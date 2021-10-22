Женщина устроила заплыв в Неве во время шторма в Петербурге

Петербурженка устроила заплыв в Неве во время шторма Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге женщина устроила заплыв в Неве во время шторма. Утром 22 октября 2021 года жительница города по имени Татьяна отправилась на набережную Петропавловской крепости, где с легкостью нырнула в бушующую воду. Видео заплыва она опубликовала в своем Instagram.

- Сегодня экстрим такой был! Высокая Нева, большие волны.Температура водички плюс 6 градусов. Всем здоровья, - написала Татьяна.

На кадрах видно, как смелая женщина с легкостью ныряет в бушующую воду. Благо, больших волн на реке не было, поэтому она просто немного покачалась на течении и радостная вышла на берег.

Напомним, что в Петербурге сильный шторм, сила вера достигает 18 метров в секунду. А на акватории Финского залива и вовсе ураган до 33 метров в секунду.