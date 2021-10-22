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Авто22 октября 2021 16:15

Метеоролог посоветовал водителям Петербурга менять резину на зимнюю «еще вчера»

В ближайшие выходные по области ждут заморозки до -3 градусов и гололед
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Менять летнюю резину на зимнюю надо уже сейчас.

Менять летнюю резину на зимнюю надо уже сейчас.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

Несмотря на плюсовую погоду и дожди за окном, водителям Петербурга и в особенности Ленинградской области советуют заранее сменить летнюю резину на зимнюю. Причиной тому и ночные заморозки с гололедом и общее снижение среднесуточной температуры.

- Уже при +5...+7 летние шины дубеют и теряют сцепные свойства. А в ночь на воскресенье по Ленинградской области будет до -3 градусов, в Петербурге - около ноля, возможен гололед. Я бы так сказал, резину водителям на своих машинах надо было сменить еще в прошлые выходные, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Что касается погоды, то в ближайшие выходные она будет облачной, с дождями днем и мокрым снегом по ночам. В субботу термометры покажут +5...+7, в воскресенье +2...+4. На следующей неделе в город придет новый циклон, станет чуть теплее, до +9 градусов, но все также с осадками.