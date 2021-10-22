Движение по Октябрьской набережной ограничат на два месяца

Новые ограничения вводятся в Петербурге с 23 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тяжелые деньки наступают для автомобилистов Петербурга и, в особенности, Невского района. Государственная административно-техническая инспекция опубликовала график ограничений на дорогах города. Один из адресов - проблемная Октябрьская набережная, которую частично закроют на два месяца.

- С 23 октября по 24 декабря в связи с производством работ по прокладке электрокабеля ограничивается движение транспорта по Октябрьской набережной от улицы Дыбенко до дома 12 по Октябрьской набережной, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Кроме этого, с той же даты и по 5 ноября из-за замены асфальта буде ограничено движение по Малой Десятинной улице от Десятинного переулка до Железнодорожной улицы.

Непросто будет и на трассе между Зеленогорском и Рошино. Движение по Пухтоловской дороге от Рощинского шоссе до проспекта Ленина будут ограничивать до 14 ноября по причине дорожных работ.