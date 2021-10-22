Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пороховом заводе под Рязанью

Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рязанской области / Фото: МЧС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рязанской области. Трагедия произошла 22 октября 2021 года на территории порохового завода "Эластик". Погибли 17 человек.

- От имени петербуржцев выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва и пожара на заводе «Эластик» в поселке Лесной. Трагедия, принесшая горе в семьи погибших, никого не может оставить равнодушным. В этот тяжелый час мы выражаем слова сочувствия и поддержки жителям Рязанской области, - сказал градоначальник.

По официальным данным, взрыв на заводе произошел из-за сбоя, который случился во время технологического процесса. По факту трагедии уже было возбуждено уголовное дело.