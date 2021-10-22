Потепление до +9 градусов придет в Петербург со следующей недели

Ближайшие дни будут в городе пасмурными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередные температурные качели ждут жителей Петербурга и Ленинградской области в ближайшие дни. Разница в градусах будет достигать двузначных показаний и колебаться от заметного «минуса» до приятного «плюса».

- В субботу будет +5...+7 днем. Облачно, дожди, вечером местами с мокрым снегом. В ночь на воскресенье по Ленобласти возможны заморозки до -3 градусов и гололед. В Петербурге будет не ниже ноля, днем +2...+4. А в начале следующей недели придет очередной циклон. Вновь ожидается преимущественно облачная погода с высокой вероятностью дождей, но с потеплением в понедельник и вторник до +7...+9 градусов, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Погоду все эти дни будут определять циклоны. Один придет в Северную столицу из Карелии, а второй сменит собрата в ночь на понедельник. При этом штормов пока не ожидается, но и солнечных деньков - тоже.

А водителям вообще советуют не тянуть и менять резину на зимнюю уже сейчас. Дальше будет только холоднее.