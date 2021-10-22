Электрички в Ленобласти перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

В Ленобласти электрики перешли на усиленный режим из-за непогоды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области из-за ухудшения погодных условий электрички перешли на усиленный режим работы. Об этом 22 октября 2021 года рассказали в региональной администрации. Также по всей области дежурят аварийные бригады, готовые оперативно устранять последствия шторма и дождей.

- По прогнозу синоптиков сильный ветер сохранится и завтра, 23 октября. В связи с неблагоприятными погодными явлениями на линиях электропередач могут происходить технологические нарушения, влекущие за собой отключения как потребителей, так и социальных объектов, - отметили в администрации.

На данный момент работы по восстановлению сетей ведутся в Кингисеппском, Гатчинском, Тихвинском районах и в районе Новой Ладоги.

В случае проблем на электросети следует обращаться по телефону «Россети Ленэнерго» 8-800-220-02-20.