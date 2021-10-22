Уголовное дело возбудили из-за непригодных условий проживания женщины с троими малолетними детьми в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Ленинградской области 22 октября 2021 года возбудил уголовное дело о халатности из-за непригодных условий проживания женщины с тремя малолетними детьми, один из которых инвалид. Семья живет в деревне Кайвакса Тихвинского района в очень плохих условиях.

- Многодетная мать и ее малолетние дети, один из которых инвалид, признаны малоимущими и приняты на учет как нуждающиеся в жилых помещениях, а также как лица, зарегистрированные в жилом помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, - рассказали в комитете.

Женщина много раз обращалась в администрацию Тихвинского района, предъявляла решение суда, по которому ей должны были предоставить новое нормальное жилье, но так ничего не добилась.

На данный момент уголовное дело возбуждено на должностных лиц администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район. Сейчас проводится проверка.