Дополнительные "Ласточки" из Петербурга пустят в Тихвин и Выборг

Дополнительные «Ласточки» в Тихвин и Выборг пустят с 23 октября по 7 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Санкт-Петербурга запустят дополнительные "Ласточки" в Выборг и Тихвин с 23 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области. Как пояснили в комитете по транспорту, это сделано из-за увеличения пассажиропотока.

- С учетом увеличения пассажиропотока по этим двум наиболее значимым направлениям назначаем дополнительные "Ласточки" в десятивагонном исполнении, - пояснил председатель комитета Михаил Присяжнюк.

Так, в сторону Выборга дополнительные поезда из семи вагонов будут курсировать с 23 по 31 октября и с 4 по 7 ноября, а с 25 по 29 октября и с 1 по 3 ноября "Ласточки" из десяти вагонов.

До Тихвина будут запущены "Ласточки" поменьше, всего из пяти вагонов. Движение будет усилено с 4 по 6 ноября.