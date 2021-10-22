Решение о длинных выходных в Петербурге Смольный примет не раньше понедельника

Смольный пока не определился с тем, как будет жить город во время длинных выходных, и введут ли их вообще. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный все еще не определился с введением Петербурге длинных выходных вслед за остальной Россией. Окончательное решение власти города, скорее всего, примут не раньше понедельника, рассказал «Комсомолке» в пятницу, 22 октября, информированный источник.

- Сегодня состоялось экспертное совещание представителей разных отраслей под председательством представителей комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, - уточнил собеседник издания. - В числе прочего было сказано, что администрация планирует еще немного последить за темпами вакцинации и уровнем заболеваемости. Обсуждение поправок в «антиковидное» постановление № 121 еще не завершено — их должны оформить и принять в ближайшие дни. Скорее всего, конкретная информация появится не раньше понедельника.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом введут режим QR-кодов. Он заработает в городе с 1 ноября.