Бизнесмены Петербурга обратились к губернатору с просьбой ввести обязательную вакцинацию студентов, строителей и рабочих производств

В Петербурге из-за коронавируса ужесточают ограничения. По мнению предпринимателей, альтернативой должна стать активная вакцинация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские предприниматели и представители профессиональных объединений обратились к губернатору города и главному санитарному врачу с просьбой обеспечить QR-кодами (читай - вакцинировать) сотрудников всех отраслей экономики, а также студентов и школьников старше 18 лет. Об этом «Комсомолке» в пятницу, сообщил генеральный директор союза рестораторов «Улица Рубинштейна» Максим Жуков.

- В перечне профессий, для которых объявлена обязательная вакцинация, нет ни строителей, ни работников добывающей и перерабатывающей промышленности, ни легкой и тяжелой промышленности, нет учащихся старше 18 лет, - констатировал собеседник издания. - То есть, действительно полного охвата вакцинацией мы не получаем. А между тем на наш взгляд только так можно остановить эпидемию в Петербурге и при этом не привести к подрыву экономики, потому что ни режим QR-кодов, ни локдаун нам в этом точно не помогут, о чем свидетельствуют и опыт Москвы и опыт Петербурга.

На данный момент ответа на обращение не поступило. Однако его авторы надеются, что власти и Роспотребнадзор их услышат и пойдут навстречу.