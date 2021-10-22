Более 7,8 млн рублей выделили на охрану одного из старейших детских садов в Петербурге

Более 7,8 млн рублей выделили на охрану одного из старейших детских садов "Березка" в Петербурге / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге администрация Центрального района ищет подрядчика, который обеспечит охрану в детском саду "Березка", который находится, при этом, в Курортном районе. Речь идет о детском оздоровительном городке, который работает уже более 60 лет. Конкурс на поиск подрядчика появился на портале госзакупок 22 октября 2021 года.

- Требуется оказание слуг по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербрга "Детский оздоровительный городок "Березка" в 2022-2023 годах, - говорится запросе.

На это выделено более 7,8 миллионов рублей. Итоги конкурса будут подведены в конце ноября.

Отметим, что в 2014 году "Березка" отметила 60-летие. За эти годы в городке отдохнули более 60 тысяч детей.