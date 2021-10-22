Пробки в ураганную пятницу в Петербурге достигли 8 баллов

В Петербурге пробки достигли 8 баллов в ураганный вечер пятницы, 22 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пробки на дорогах Петербурга достигли 8 баллов вечером в пятницу, 22 октября. Напомним, день выдается ураганным – закрыта дамба, ветер дует с порывами до 25 м/с, запечатаны входы в парки, сады и скверы, а стихия повалила более 70 деревьев. Однако жутких пробок в городе не наблюдается. Загруженнее всего было на проспекте Обуховской Обороны по направлению из центра. И, конечно, по традиции плотный трафик зафиксировали на Невском проспекте к Дворцовой площади. Однако к позднему вечеру все стихает.

- Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 23 часам достигнут 1 балла, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

Добавим, что в пятницу вечером еще отличилось Московское шоссе, там было плотно на 9 баллов, причем в обе стороны.