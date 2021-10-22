Ленобласть решила ввести QR-коды на две недели раньше, с 30 октября

Ленобласть ужесточила ограничения по коронавирусу с 30 октября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленобласти решили ввести QR-коды для допуска в общественные места на две недели раньше намеченного, с 30 октября. Речь исключительно о «красных» зонах 47 региона, это 7 районов: Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор и Киришский. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Дрозденко.

Итак, «красным» жителям понадобятся QR-коды для допуска в ночные клубы, на дискотеки, в кинотеатры и театры, на концерты, в музеи, цирки шапито, гостиницы, бассейны и спортивные организации. В районах «желтой» зоны «иммунный» документ в общественных местах потребуют с 15 ноября. Но это не все ужесточения ограничений по коронавирусу.

- Для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции, также работодателям рекомендовано отправить их на дистанционный режим работы, - отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти.

К слову, владельцам QR-кодов лучше носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, чтобы доказать принадлежность документа.