Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2021 20:07

Суд освободил замглавы администрации Приозерского района Ленобласти, обвиняемую в хищении 11 млн рублей

Следствие считает, что Александра Полянская и ее бывший коллега разграбили счета муниципального предприятия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
СК обвинил замглавы администрации Приозерского района Ленобласти в хищении 11 млн рублей.

СК обвинил замглавы администрации Приозерского района Ленобласти в хищении 11 млн рублей.

Суд не стал арестовывать заместителя главы администрации Приозерского района Ленобласти по внутренней политике Александру Полянскую, которую обвиняют в мошенничестве на 11 млн рублей. По громкому делу о разграблении счетов муниципального мероприятия задержали двух человек – чиновницу и ее бывшего коллегу. Мужчину заключили в СИЗО на 2 месяца, а вот такое же ходатайство следствия насчет Полянской суд не удовлетворил.

- Никаких доказательств причастности Полянской к вменяемому деянию суду не представили. Обвиняемую выпустили из-под стражи в зале суда немедленно. Законных оснований для продления срока задержания и отложения судебного заседания, суд также не нашел, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что расследование уголовного дела продолжается. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести пункта статьи 159 УК РФ.