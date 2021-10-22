Суд освободил замглавы администрации Приозерского района Ленобласти, обвиняемую в хищении 11 млн рублей

СК обвинил замглавы администрации Приозерского района Ленобласти в хищении 11 млн рублей.

Суд не стал арестовывать заместителя главы администрации Приозерского района Ленобласти по внутренней политике Александру Полянскую, которую обвиняют в мошенничестве на 11 млн рублей. По громкому делу о разграблении счетов муниципального мероприятия задержали двух человек – чиновницу и ее бывшего коллегу. Мужчину заключили в СИЗО на 2 месяца, а вот такое же ходатайство следствия насчет Полянской суд не удовлетворил.

- Никаких доказательств причастности Полянской к вменяемому деянию суду не представили. Обвиняемую выпустили из-под стражи в зале суда немедленно. Законных оснований для продления срока задержания и отложения судебного заседания, суд также не нашел, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что расследование уголовного дела продолжается. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести пункта статьи 159 УК РФ.