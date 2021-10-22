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Общество22 октября 2021 20:08

Жители Мурино пожаловались на отсутствие светофора на самом людном перекрестке города

Автомобилисты вынуждены нарушать ПДД, а пешеходы рисковать
Никита НЕСТЕРОВ
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Активисты Мурино рассказали о массовых жалобах местных на отсутствие светофора на перекрестке бульвара Менделеева и проспекта Авиаторов Балтики.

Активисты Мурино рассказали о массовых жалобах местных на отсутствие светофора на перекрестке бульвара Менделеева и проспекта Авиаторов Балтики.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В октябре 2021 общественные активисты Мурино рассказали журналисту «Комсомольской правды» о массовых жалобах местных жителей на отсутствие светофора на перекрестке бульвара Менделеева и проспекта Авиаторов Балтики. Каждый день в час пик по пути к метро и домой горожане вынуждены пресекать проезжаю часть по зебре, однако водители, вопреки правилам дорожного движения, не горят желанием пропускать людей. Но их можно попытаться понять: поток людей на узкой зебре просто-напросто не кончается.

- Это самый людный перекресток в городе, так как на него выходят большинство жителей по дороге к метро. Но утром и вечером там нельзя безопасно пройти пешком или проехать на машине. На перекресток жалуются как водители, так и пешеходы. Тут просто необходим светофор с продолжительными интервалами, - посетовали местные общественники.

Стоит отметить, что из-за поворотов перед перекрестком, водителям в любом случае приходится сбрасывать скорость. Скорее всего, это единственная причина, по которой пока не произошло ни одной трагедии.