Десятки автомобилей ушли под воду на парковке жилого комплекса в Сестрореццке

В жилом комплексе в Сестрорецке под водой оказалось около сотни автомобилей. Фото: СОЦСЕТИ

Около сотни автомобилей ушли под воду на парковке ЖК «Светлый мир внутри», что находится в Сестрорецке. Местные жители в срочном порядке эвакуировали свои «ласточки» подальше от места происшествия. Горожане винят всех: и дамбу, и застройщика, и местных властей, и разбушевавшийся ураган (с порывами ветра до 33 м/с на Финском заливе – Прим.Ред.).

Пока застройщик, УК и администрация выясняют, кто виноват, жители ЖК подсчитывают убытки. Фото: СОЦСЕТИ

«Невские новости» взяли комментарий по поводу происшествия у инвестора ЖК. Застройщик заверил, что заблаговременно предупредил о подтоплении и попросил переставить машины.

- Для того чтобы этого не повторялось, необходимо произвести укрепление, поднятие и отсыпку берега реки Сестра. Тогда вода, которую ветер гонит с залива, не будет выходить из берегов, - высказали мнение в компании.

В администрации Курортного района отметили изданию в интервью, что исключительно управляющая компании отвечает за парковку, кроме этого ее состоянием должен заниматься сам инвестор.