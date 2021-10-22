Житель Петербурга прописал в своем помещении четыре тысячи мигрантов

Петербуржец прописал у себя в помещении более 4 тысяч мигрантов и получил уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Адмиралтейского района Петербурга умудрился прописать в своем помещении более четырех тысяч мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры. Оказалось, что мужчина работает как индивидуальный предприниматель. Ему принадлежит помещение в одном из домов на Московском проспекте. Вот только горе-бизнесмен зарабатывал не на одном легальном бизнесе. Каким-то чудом он смог прописывать у себя иностранцев без ведома полиции и местной администрации.

- Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку исполнения миграционного законодательства. Фактическое жилье иностранным гражданам не предоставлялось. По итогу возбуждено уголовное дело по статье за организацию незаконной миграции, - рассказывают в надзорном ведомстве.

Добавим, что предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.