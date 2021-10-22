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Общество22 октября 2021 22:29

Детские лагери не будут работать в период осенних школьных каникул в Петербурге

Смольный учел мнение Роспотребнадзора и временно приостановил работу оздоровительных учреждений
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге не будут работать детские лагеря на время осенних каникул школьников.

В Петербурге не будут работать детские лагеря на время осенних каникул школьников.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Детских лагерей на период осенних школьных каникул в Санкт-Петербурге все-таки не будет. Об этом рассказали в Центре оздоровления и отдыха «Молодежный», подведомственном комитету по образованию. Все из-за коронавируса. Смольный обратился за советом к главному санврачу Северной столицы Наталье Башкетовой – глава регионального Роспотребнадзора ожидаемо попросила приостановить деятельность оздоровительных учреждений.

- Также приостанавливаются дополнительные меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга, - отмечается в документе от комитета по образованию, разосланного руководителям детских лагерей.

Добавим, что Смольный пока так и не решил, как город будет жить в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, - соответствующее постановление еще не вышло.