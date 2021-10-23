Съемки фильма про сверхлюдей закроют движение по набережной Мойки с 26 по 27 октября

В Петербурге из-за съемок фильма временно перекроют набережную реки Мойки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге закроют проезд по набережной реки Мойки в связи со съемкой фильма «Самая большая луна». Об этом сообщается на сайте городского комитета по транспорту. Кино снимает известный режиссер Алексей Попогребский, оно будет про сверхлюдей, которые управляют человеческими эмоциями и не чувствуют боли. В главных ролях значатся Светлана Ходченкова, Иван Ивашов и Аристарх Венес.

Итак, проезд для авто закроют с 15:00 26 октября до 05:00 27 октября по четной стороне набережной Мойки, на участке от Матвеева переулка до улицы Писарева. Проехать будет нельзя и по четной стороне набережной Мойки от набережной Крюкова канала до Матвеева переулка, но уже не более чем на 15 минут в течение часа.

- Кроме этого движение транспорта прекратят с 23:00 26 октября до 08:00 27 октября по Банковскому пер. и перекрестку «наб. канала Грибоедова – Банковский пер.» (не более чем на 15 минут в течение часа); а также с 16:00 27 октября до 09:00 28 октября по Соляному пер. от Гангутской ул. до ул. Чайковского и ул. Оружейника Федорова, - передает транспортный комитет.

Добавим, что близи указанных участков запретят парковку машин.