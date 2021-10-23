Сады и парки Петербурга открыты после шторма

Сады и парки открыли после шторма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по благоустройству Петербурга отдал распоряжение открыть городские сады, парки и скверы после шторма. Стихия угомонилась и опасности от сильного ветра больше нет. Но бед за минувшие сутки он наворотил немало.

- Ненастье отступило, ветер в Петербурге стих, поэтому Комитет по благоустройству открывает сады, парки и скверы, которые были недоступны на время шторма. Натиска стихии в городских садах, парках и скверах не выдержали 72 дерева, - сообщает пресс-служба ведомства.

В списке открытых все сады от Таврического до Городского в Колпино.

При этом список потерь Петербурга не исчерпывается 72 деревьями в садах и скверах - много разрушений есть в местах, которые не подведомственны Комитету по благоустройству. Так, «Ленэнерго» восстанавливает оборванные провода, в Сестрорецке подтоплен парк «Дубки», а в Выборге - «Монрепо». В том же Сестрорецке утонули машины на парковке элитного ЖК, а в Петербурге женщину придавило упавшим дорожным знаком.