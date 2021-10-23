3360 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. За минувшие сутки в городе зафиксировано еще 3360 случаев заражения ковидом. Это на 127 случаев больше, чем накануне.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели коронавирусной инфекцией 683 103 человека, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Выздоровели 623 226 (+2887), а скончались по причине заболевания 23 296 (+67). Город по-прежнему занимает второе после Москвы место в России по количеству смертей и первое - в пересчете на 100 тысяч населений.

Ленинградская область находится в «оранжевой», а не «красной» зоне, как Петербург. Здесь ситуация на утро 23 октября следующая:

- заболел еще 321 человек (75 559 всего);

- выздоровели 299 (57 209);

- скончались двое (2526).