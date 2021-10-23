КАД Петербурга перекроют из-за следственного эксперимента

КАД перекроют утром 24 октября. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Движение по петербургской кольцевой автодороге будут полностью перекрывать из-за проведения полицией следственного эксперимента. Следственные мероприятия пройдут утром воскресенья, 24 октября, на внутреннем кольце.

- Для проведения следственных действий в период с 7:00 до 7:20 24октября 2021 года сотрудниками МВД будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Ограничения коснутся участка от развязки с Выборгским шоссе до съезда на проспект Энгельса. Водителей просят быть внимательными, следить за информацией на электронных табло КАДа и заранее выбирать маршрут поездки, учитывая все обстоятельства.