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Авто23 октября 2021 13:12

КАД Петербурга перекроют из-за следственного эксперимента

Проехать нельзя будет по участку внутреннего кольца между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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КАД перекроют утром 24 октября. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

КАД перекроют утром 24 октября. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Движение по петербургской кольцевой автодороге будут полностью перекрывать из-за проведения полицией следственного эксперимента. Следственные мероприятия пройдут утром воскресенья, 24 октября, на внутреннем кольце.

- Для проведения следственных действий в период с 7:00 до 7:20 24октября 2021 года сотрудниками МВД будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Ограничения коснутся участка от развязки с Выборгским шоссе до съезда на проспект Энгельса. Водителей просят быть внимательными, следить за информацией на электронных табло КАДа и заранее выбирать маршрут поездки, учитывая все обстоятельства.