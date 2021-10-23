572 пациента с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

Количество свободных коек сокращается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

572 пациента были госпитализированы с коронавирусом за последние сутки в Петербурге. Об этом говорится в ежедневной информационной справке, которую публикует Смольный. При этом количество выписанных не превышает 500, точнее - 494. Таком образом, количество свободных коек в стационарах сократилось на 78.

Всего ковидных больных в городе принимают 18 стационаров, из которых три - федерального подчинения. Всего развернуто 9488 коек, из которых свободно более 37%. То есть запас существенный (норматив не менее 25%).

В реанимации находятся 756 пациентов с коронавирусом, на аппарате искусственной вентиляции легких - 397 человек.

На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями числятся 37 663 петербуржца.