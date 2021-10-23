1,5 миллиона рублей украли у 92-летней пенсионерки из Пушкина под видом переписи населения

"Переписчицы населения" обокрали пожилую жительницу Пушкина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Пушкинского района Петербурга ищет двух молодых женщин, которые украли более 1,5 миллионов рублей у 92-летней пенсионерки. 20 октября мошенницы пришли домой к пожилой петербурженке и представились переписчицами.

- Около 12:00 две неизвестные женщины, представившиеся сотрудниками, осуществляющими всероссийскую перепись населения, вошли в квартиру по Оранжерейной улице в Пушкине. После их ухода заявительница обнаружила пропажу 1 500 000 рублей и 700 долларов США. Сумма ущерба 1 549 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам пенсионерки, обе посетительницы были славянской внешности, около 30-35 лет возрастом. Одна ростом около 160, другая - 170 сантиметров. Первая в пальто, вторая - в куртке и светлых джинсах. Других примет потерпевшая не припомнила.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мошенницам грозит до 10 лет лишения свободы.