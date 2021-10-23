Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2021 14:09

1,5 миллиона рублей украли у 92-летней пенсионерки из Пушкина под видом переписи населения

Мошенниц ищет полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Переписчицы населения" обокрали пожилую жительницу Пушкина.

"Переписчицы населения" обокрали пожилую жительницу Пушкина.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Пушкинского района Петербурга ищет двух молодых женщин, которые украли более 1,5 миллионов рублей у 92-летней пенсионерки. 20 октября мошенницы пришли домой к пожилой петербурженке и представились переписчицами.

- Около 12:00 две неизвестные женщины, представившиеся сотрудниками, осуществляющими всероссийскую перепись населения, вошли в квартиру по Оранжерейной улице в Пушкине. После их ухода заявительница обнаружила пропажу 1 500 000 рублей и 700 долларов США. Сумма ущерба 1 549 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам пенсионерки, обе посетительницы были славянской внешности, около 30-35 лет возрастом. Одна ростом около 160, другая - 170 сантиметров. Первая в пальто, вторая - в куртке и светлых джинсах. Других примет потерпевшая не припомнила.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мошенницам грозит до 10 лет лишения свободы.