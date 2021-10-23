Детские лагеря для школьников из Петербурга все же будут работать на каникулах, но в Ленобласти

Петербургские школьники смогут отдохнуть в Ленобласти. Фото: vk.com/coomolod

Петербургские школьники все же смогут отдохнуть в детских лагерях во время каникул. Но лишь в тех, которые расположены на территории Ленинградской области. Об этом заявили Центре оздоровления и отдыха «Молодежный», который и занимается организацией детского отдыха в Петербурге.

- Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание, что детские лагеря, находящиеся на территории Ленинградской области, работают в осенние каникулы в плановом режиме, - говорится в сообщении на странице центра ВКонтакте.

Ранее заявлялось, что «дополнительные меры социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления» в организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, приостанавливаются по рекомендации городского управления Роспотребнадзора.

А вот насколько жестким в городе в целом будет локдаун, пока неизвестно. Но с высокой вероятностью ограничения введут по столичному примеру.