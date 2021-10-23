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Спорт23 октября 2021 15:36

Теннисный турнир St. Petersburg Open пройдет при 30% заполняемости трибун

26-е по счету соревнования состоятся с 25 по 31 октября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Теннсиный турнир пройдет с 30% загрузкой трибун.

Теннсиный турнир пройдет с 30% загрузкой трибун.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга и местное управление Роспотребнадзора согласовали 30% заполняемость трибун традиционного теннисного турнира St. Petersburg Open, который пройдет в городе на Неве уже в 26-й раз.

- Соревнования пройдут при 30% загрузке трибун - все зрители должны будут иметь при себе QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании, - сообщает вице-губернатор Борис Пиотровский.

Встречи теннисного турнира с 25 по 31 октября примут корты «Сибур Арены» и спорткомплекса «Легкоатлетический манеж». В Петербург приедут такие именитые спортсмены, как Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Баутиста Агут, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Марин Чилич и другие.