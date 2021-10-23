Реку Смоленку закончили очищать от мусора и донных отложений

Очистка русла Смоленки завершена. Фото: gov.spb.ru

Сотрудники Комитета по природопользованию Петербурга завершили расчистку дна реки Смоленки от мусора, скопившегося за 15 последних лет. Именно столько времени здесь не проводилось глобальной очистки.

- Предыдущий раз русло Смоленки чистили 15 лет назад. Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой. Это еще один шаг к тому, чтобы Петербург закрепил статус одного из самых чистых городов в мире, - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Работы на участке в 3,43 километра основной акватории реки Смоленки шли два года. Водолазы убирали со дна мусор, а донные отложения размывали по щадящей технологии и поднимали на баржу.

Очистка Смоленки проводились в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Следующая на очереди - Пряжка, ее будут чистить в 2022 году.