Названа причина, по которой пригородные поезда массово задерживались с Финляндского вокзала

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров из-за сбоя в движении поездов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту массовых задержек пригородных поездов в Петербурге. Сбой в движении с Финляндского вокзала и по направлению к нему произошел днем 23 октября.
- Прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки движения электропоездов на главном пути перегона железнодорожных станций Кушелевка - Пискаревка 23 октября 2021 года с 12 до 14 часов, - сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, на время до полутора часов задержались пять пригородных электричек Выборгского и Приозерского направлений.
Причиной всему стал обрыв проводов при движении грузового электровоза. Пострадавших и травмированных в результате ЧП нет.
Сейчас движение поездов восстановлено.