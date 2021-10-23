Снаряд времен войны вынесло на пляж в Комарово после шторма

Снаряд выбросило штормом на пляж в Комарово. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрывотехники Росгвардии обезвредили снаряд времен войны, выброшенный на пляж в поселке Комарово штормовыми волнами. Вызов о в дежурную часть поступил около 10 утра субботы. На ржавую болванку, вызывающую опасения. наткнулись местные жители.

-Звонившие сообщили, что в районе дома 468 по Приморскому шоссе обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен войны, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

На указанное место срочно прибыла группа разминирования ОМОНа. Взрывотехники осмотрели находку и установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Он порядком проржавел со времен войны и представлял реальную опасность для окружающих.

Находку с соблюдением необходимых мер безопасности аккуратно погрузили в машину и вывезли на полигон в Ленобласти для уничтожения.