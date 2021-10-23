Объемы выдачи ипотеки в Петербурге упали на 35%

Объемы выдачи ипотеки падают из-за растущих ставок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга, Москвы и Ленинградской области резко перестали брать ипотеку. Объемы по сравнению с прошлогодним периодом снизились в столицах более, чем на треть. А в 47 регионе - почти на треть

- По данным «Объединенного Кредитного Бюро», в сентябре текущего года банки выдали 149 тысяч ипотечных кредитов, что на 23% меньше, чем в сентябре прошлого года. Наибольшее произошло в Москве и Санкт-Петербурге — на 35%. А в Ленобласти снижение составило 32%, - пишет «Мойка 78».

Если же брать третий квартал года, то в целом по России снижение запросов на ипотеку составило 13%. Эксперты связывают это с растущими ценами на недвижимость и повышением кредитных ставок.